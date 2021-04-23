23 Nisan cuma namazı kılınacak mı Diyanet kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 23 Nisan ve haftasonu da dahil olmak üzere 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki bugün yani 23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı, camiler bugün cuma namazı için açık mı işte Diyanet açıklaması

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Cuma namazı bugün kılınacak mı, 23 Nisan'da camilerde cuma namazı kılınacak mı araştırması başladı. Vatandaşlar cuma gününe gelen kısıtlama nedeniyle cuma namazı kılınacak mı merakla araştırıyor. Peki, yarın cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? 23 Nisan genelgesi ile kısıtlama detayları paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelge ardından 23 Nisan'da cuma namazı kılınıp kılınmayacağı soruları gündeme geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs önemleri kapsamında teravih namazlarının evde kılınacağını açıklamış, vatandaşları bu konuda uyarmıştı. Ancak cuma günleri sokağa çıkma yasağının 19.00'da başlaması nedeniyle cuma namazı camilerde kılınıyordu.

Teravih namazlarında camiler kapalı olsa da, cuma namazlarında camiler açık tutuluyordu ancak bu hafta Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan'da camilerin de kapalı olması bekleniyor.