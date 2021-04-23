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Google 23 Nisan'a özel logo tasarladı

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı. Giriş sayfasına özel logo tasarlayan Google, 23 Nisan'ı kutladı.

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Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla içinde Türk Bayrağı'nın da olduğu renkli bir özel logo hazırladı.

İnternet kullanıcıları, Google'ın ana sayfasında bugün için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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