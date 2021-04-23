BIST 1.345
DOLAR 8,33
EURO 10,04
ALTIN 477,74
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Çağlar'lı Leicester City Okay'lı West Bromwich'e acımadı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, West Bromwich Albion'ı 3-0 yendi.

Abone ol

Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, West Bromwich Albion'ı 3-0 yendi.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Ligdeki son 2 maçını kaybeden Leicester City, Vardy'nin 23, Evans'ın 26 ve Iheanacho'nun 36. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiraladığı Diagne de ilk 11'de sahaya çıktı ve 61. dakikada yerini Robson-Kanu'ya bıraktı.

Leicester City puanını 59'a çıkardı, West Bromwich Albion ise 24 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta hayvanlarda covid-19 tehlikesi! Virüs çıkınca bırakıp gidenler oldu
ABD Başkanı Joe Biden’a 5 bin mektup
Birleşik Krallık'ta tek doz aşı araştırması: BioNTech yüzde 65 oranında koruma sağladı
ABD'den çarpıcı açıklama: Ermeniler arşivi açarsa, Türklerden özür dilemek zorunda kalırlar
Google 23 Nisan'a özel logo tasarladı
Faik Öztürk kaç yaşında oğlu Gökhun'un annesi ilk eşi kimdir?
İstanbul'da dairesini satıp kripto paraya yatırdı hayatı karardı! Sesi duyanlar şok oldu
4 eksikli Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
ABD'den tarihi Washington hamlesi! Yasa tasarısı kabul edildi
Ankara'dan pes dedirten haber! Karantinada olması gereken kişi barda eğlenirken yakalandı
Yorumlar