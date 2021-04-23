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Bayburt’ta hayvan ambulansı "haybulans" hizmete girdi

BAYBURT İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaralı hayvanlara müdahalede geç kalınmaması için olay yerinde cerrahi müdahale yapma imkanı da sağlayan hayvan ambulansı ‘Haybulans' aracını hizmete sundu.

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İçinde yaralı ve hasta hayvanlara ilk müdahalede bulunabilecek şekilde dizayn edilen 'Haybulans' aracı Bayburtlu besicilerin hizmetinde olacak.

Hayvan hastalıkları ile ilgili tam donanımlı hazırlanan Haybulans aracı ile il genelinde görülebilecek salgın hastalıklar, zehirlenmeler, yangın, sel, deprem gibi olaylarda anında müdahale edilebilecek. 

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın katıldığı tanıtım toplantısıyla araç Bayburt çiftçisinin hizmetine sunuldu.

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