BIST 1.345
DOLAR 8,33
EURO 10,05
ALTIN 477,32
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin lira ceza kesildi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yasaklı olan "Salep Bitki Soğanı" toplayan kişiler jandarma tarafından yakalandı.

Abone ol

Çaycuma ilçesinin Yakademirciler köyünde kolluk devriyeleri durumundan şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı. Yapılan kontrol esnasında Y.S (41), M.Ç.(64) ve M.Ç.(54)'nin yasaklı Salep soğanı topladıkları meydana çıktı.
Doğa ve Orman Koruma Şube Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince şahıslara ayrı ayrı 241 bin 424 TL olmak üzere toplam 724 bin 272 TL ceza kesildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Noterler bugün açık mı 23 Nisan noter çalışma saati
Thodex Sedat Peker'in mi? Dijital Tosuncuk Peker operasyonundan korkup da mı kaçtı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Daha kaç masum can kaybedilmeli?
Bayburt’ta hayvan ambulansı "haybulans" hizmete girdi
Sofiane Feghouli'den Fatih Terim'e isyan: Sinirini duvardan çıkardı
Çağlar'lı Leicester City Okay'lı West Bromwich'e acımadı
Kars'ta hayvanlarda covid-19 tehlikesi! Virüs çıkınca bırakıp gidenler oldu
ABD Başkanı Joe Biden’a 5 bin mektup
Safiye Soyman kaç yaşında oğlu ve kızının babası ilk eşi kimdir?
Birleşik Krallık'ta tek doz aşı araştırması: BioNTech yüzde 65 oranında koruma sağladı
Yorumlar