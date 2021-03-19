ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan Kokomo şehrindeki motosiklet bayisine giren 4 hırsız, en pahalı modelleri çalarak ortadan kayboldu. 4 hırsızın 2 dakika içerisinde gerçekleştirdiği soygun anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kokomo Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada; yerel saat ile 09:00 civarı gelen hırsızlık ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine gittiklerini belirtti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.