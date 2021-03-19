Yengeç burcu 22-28 Mart haftalık burç yorumları çarşambaya dikkat!

22-28 Mart haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı Ay Yengeç burcunda demek ki duygularınızı ifade etmek istiyorsunuz, anlatmak istiyorsunuz. Çarşamba, perşembe ve cuma sabahına kadar Ay Aslan burcunda olacak yani gündeminiz para bazılarınızın kariyer gündemleri ön plana çıkacaktır bunlar dikkat çekecek.

Çarşamba akşamı Ay Satürn karşıtlığı var buda eşittir depresyon demek oluyor aman dikkat! Cuma ve hafta sonu Ay Başak burcunda bütün hafta sonu plan yapıyorsunuz iletişiminiz çok kuvvetli!