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İkizler burcu 22-28 Mart haftalık burç yorumları odağınız para!

İkizler burcu 22-28 Mart haftalık burç yorumları internethaber.com'da. Bu hafta İkizler burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün haftalık burç yorumları...

22-28 Mart haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı Ay Yengeç burcunda olacak demek ki odağınız para finansla ilgili konular oldukça dikkat çekiyor. Çarşamba, perşembe ve cuma sabahına kadar Ay Aslan burcunda bazılarınızın eğitim konuları olabilir, ticari faaliyetleriniz varsa orada bir yoğunlaşma olabilir.

Çarşamba akşamı Ay Satürn karşıtlığı var buda duygusal anlamda kendinizi bastırılmış hissedeceğinizi gösteriyor. Cuma ve hafta sonu Ay Başak burcunda yani ailevi gündemler oldukça dikkat çekecek.

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