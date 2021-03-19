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POLİTİKA

HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'e yer yatağı attı: Milletin iradesini koruyoruz

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de yer yatağında uyuyor.

Vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te 'adalet nöbetine' devam ediyor... TBMM'ye yer yatağı yapan Gergerlioğlu, "Adalet nöbetinden herkese iyi geceler. Bu gece de Meclisteyim. Milletin iradesini koruyoruz. Ailemizden ayrıyız ama demokrasi için buna değer. Hukukun üstünlüğü hakim olana dek mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

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