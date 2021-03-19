Rangers'lı Roofe'den insanlık dışı faul! Ondrej Kolar kanlar içinde yerde kaldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers, Slavia Prag'ı konuk etti. Çekya'da ilk maç 1-1 sonuçlanmış ve Rangers avantajı cebine koymuştu. Ancak rövanşta konuk ekip Rangers'a soğuk duş aldırdı.

14. dakikada Peter Olayinka'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Slavia Prag, 74. dakikada Nicolae Stanciu ile skoru 2-0'a getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı. Rangers turnuvaya veda ederken Slavia Prag ise adını çeyrek finale yazdırdı.

Rangers maçı 10 kişi tamamladı, Ondrej Kolar sedyeyle çıktı

İskoç ekibi Rangers, Slavia Prag karşısında iki oyuncusunu kaybetti. Kemar Roofe 61. dakikada kaleciye yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart görürken kaleci Ondrej Kolar sahayı sedyeyle terk etti.

Rangers maçı 10 kişi tamamladı

73. dakikada ise Leon Balogun ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Rangers maçı 10 kişi tamamladı.