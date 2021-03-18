Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hainlere asla izin vermeyeceğiz
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.
Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.