HDP'li Pervin Buldan'dan kapatma davası yorumu: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin kapatılması için başvuru yaptı. Siyasetin gündemine oturan gelişme ile ilgili ilk kez sözlü açıklama yapan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dikkat çeken bir iddia attı ortaya... Buldan'a göre, HDP'nin oyları bir günde 2 katına çıkmış...

Eş genel başkanlardan açıklama

Dün yapılan başvurunun ardından HDP'li eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklama yaptılar.

"Oy oranımız dün akşam yüzde 20'e yükseldi''

Buldan açıklamasında, kapatma davası sonrası oy oranlarının arttığını iddia etti.

Oy oranlarının yüzde 20'ye çıktığını söyleyen Buldan, şunları söyledi;