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DÜNYA

Ermenistan Bilişim Bakanı kafede oturan gazeteciyi darp etti

Demirören Haber Ajansı

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan'ın başkent Erivan'daki bir kafede gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp ettiği anlar ülkede tepkilere yol açtı.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı. Başkent Erivan'daki bir kafede gerçekleşen olay, işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Görüntülerde; Ermeni Bakan Arshakyan'ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan'a bir şeyler sorduğu görülüyor. Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan'ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan'a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi. Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan'a sosyal medyadan tepki yağdı.

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