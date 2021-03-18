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SAĞLIK

İşte metabolizma hızlandıran ve cilt yenileyen detoks tarifi!

Günümüzde oldukça popüler olan detoks yöntemleri ile zayıflama ve sağlıklı kalma hedeflenir. Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için hem metabolizmayı hızlandıran hem de cildinizi yenileyen detoksun tarifini verdi. İşte o detoks tarifi!

Detoks içecekler vücuttan toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur ve vücudu yabancı maddelerden arındırır, belirli aralıklarla yapılan detokslar metobolizma hızlandırır ve yağ yakımına yardımcı olur. Peki metabolizma hızlandıran ve cilt yenileyen besinler nelerdir? Diyetisyen Dilan Söğüt merak edilenleri sizlerle paylaştı ve detoks tarifi verdi. Bu tarifi sakın kaçırmayın!

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