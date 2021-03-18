İşte metabolizma hızlandıran ve cilt yenileyen detoks tarifi!

Detoks içecekler vücuttan toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur ve vücudu yabancı maddelerden arındırır, belirli aralıklarla yapılan detokslar metobolizma hızlandırır ve yağ yakımına yardımcı olur. Peki metabolizma hızlandıran ve cilt yenileyen besinler nelerdir? Diyetisyen Dilan Söğüt merak edilenleri sizlerle paylaştı ve detoks tarifi verdi. Bu tarifi sakın kaçırmayın!