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HDP'nin kapatılma süreci ne zaman başladı ne zaman bitecek?

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'ye kapatma davası açıldı. Hadi Özışık'la Perde Arkası'na konuk olan Metin Özkan HDP'nin kapatılma sürecini değerlendirdi.

HDP'ye kapatma davası açıldı ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Milletvekilliği düşürüldü. Peki açılan kapatma davası ne kadar sürecek? Asıl önemli soru HDP kapatılma aşamasına nasıl geldi? Bu süreç ne zaman başladı? Bazı isimler Hazine yardımının kesilmesinin yeterli olacağını söylüyor. Hazine yardımının kesilmesi HDP sorununu çözer mi? HDP'de kimlere siyaset yasağı istemi var?

Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını Hadi Özışık, Metin Özkan ile birlikte Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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