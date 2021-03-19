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BİLİM - TEKNOLOJİ

Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı NASA yayımladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance'ın, Mars'ta yaptığı sürüşe ait ses kaydı yayımlandı. Kayıtta Mars yüzeyinde hareket eden aracın metal tekerleklerin sesi duyuluyor.

Perseverance'ın ay yürüyüşünün ses kaydı paylaşıldı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Duyuyor musunuz? Bu benim Mars kayaları üzerinden geçişimin sesi. İlk kez Mars'ta seyir esnasındaki sesleri yakaladık." ifadesi kullanıldı.

NASA'da kıdemli bir mühendis olan Vandi Verma, "Pek çok insan fotoğraflardan tekerleklerin metal olduğunu anlamıyor. Ancak sesi de dinleyince ve araç kayalar üzerinde hareket ederken, tekerlekleri oldukça gürültü çıkarıyor" dedi.

NASA'nın kamera ve mikrofon sistemlerinden sorumlu mühendis Dave Gruel ise, "Bu sesleri arabamı sürerken duysaydım, arabamı kenara çeker ve bir çekici çağırırdım. Ancak sesin ne olduğunu ve nerede kaydedildiğini düşününce bu çok anlamlı geliyor." dedi.

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