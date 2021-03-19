BIST 1.551
DOLAR 7,35
EURO 8,76
ALTIN 408,72
GÜNCEL

Doğu Perinçek: Bana dönek diyenlerin hepsi dönek hem de dönek oğlu dönek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt verdi. Perinçek, ''Dönek diyenlerin hepsi dönek. Dönek oğlu dönek onlar hem de" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ın "Dönek misiniz?" sorusuna Perinçek, "Ben bilimsel sosyalistim. Dönek diyenlerin hepsi dönek. Dönek oğlu dönek onlar hem de. Hepsi dönek oğlu dönek. O suçladıkları adam, 15 yıl 5 kuşakla hapis yatmış bir adam. Bunların hepsi dönmüş adamlar. Daha 12 Mart'tan sonra dönmüş adamlar. Ben 12 Mart, 12 Eylül, 1990, 98, 2008, Türkiye'de 5 kuşakla CIA'nın, sistemin hapishanelerinde yatan tek adamım. Bunun karşısında 4 kuşakla yatan da yok" ifadelerini kullandı.

"Hepsi dönek oğlu dönektir"

Perinçek sözlerine şöyle devam etti: "3 kuşakla yatan da bizim partide bazı arkadaşlarımız var. Onun için bunların hepsi dönek oğlu dönektir, sistemin adamlarıdır. Bunlar Amerika ile birlikte, CIA'nın tezgahlarında Vatan Partisi'ne ve Doğu Perinçek'e Amerika'nın ve Atlantik sisteminin adamları olarak, görev yapan adamlardır."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rangers'lı Roofe'den insanlık dışı faul! Ondrej Kolar kanlar içinde yerde kaldı
Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı NASA yayımladı
Sefirin Kızı 45. bölüm fragmanı
Maraşlı 11. bölüm fragmanı
İstanbul Bağcılar'da bebek ezilmekten son anda kurtuldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hainlere asla izin vermeyeceğiz
HDP'nin kapatılma süreci ne zaman başladı ne zaman bitecek?
Ermenistan Bilişim Bakanı kafede oturan gazeteciyi darp etti
Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde şok tepkinin görüntüsü
Samsun'da kaldırımda kıvranıyordu görünce şok oldu! Doğum yaptı