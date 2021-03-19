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Erzincan’da liseli kızların kavgası kameraya yansıdı

ERZİNCAN'da lise kızların henüz bilinmeyen nedenle yaşadığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde Erzincan’da vatandaşların yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bekleyen kızın yanına gelen bir başka kız öğrenci ve yanındaki 3 erkek öğrenci arasında tartışma çıktı.

Kısa bir süre sonra otobüs durağında bekleyen kıza tekme tokat saldırıp, saçından tutup yere yatıran saldırgan kızı erkek öğrenciler seyretti, başka iki kız öğrenci ayırdı.

Yaşanan kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken saldırgan kız ve yanındaki erkek öğrenciler parka doğru giderek gözden kayboldu.

Herhangi bir yara almayan ve cep telefonunu yere düşüren mağdur kız öğrenciye, olaya duyarsız kalmayan iki kız öğrenci yardımcı olarak oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı.

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