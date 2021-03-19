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Yılmaz Özdil sağlıkçılara salladı! Sağlıkçılar sosyal medyayı ayağa kaldırdı #YılmazÖzdilÖzürDile

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı olmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar sağlık camiasını ayağa kaldırdı. Twitter'da #YılmazÖzdilÖzürDile başlığı TT listesinin zirvesine çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil yine muhalefet yapacağım derken insanları aşağılamayı marifet saydı. Yılmaz Özdil'in bu sefer hedefinde 1 yıldır koronayla mücadelede en ön safta çarpışan sağlık çalışanları vardı. 

Yılmaz Özdil, sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanı ve İl Sağlık Müdürlerine şirinlik ve yalakalık yapmak için koronavirüs aşısı olup o anları paylaştıklarını iddia etti. Yılmaz Özdil'in bu sözleri sosyal medyada sağlıkçıları isyan ettirdi. 

Twitter'da #YılmazÖzdilÖzürDile başlığı TT listesinin zirvesine çıktı. Bir kullanıcı, "Sayın Yılmaz Özdil sizi bu sözleriniz için kınıyorum! Sağlıkçıların aşı olurken fotoğraf çektirmesi, kendilerini İl sağlık Müdürüne, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gösterme amaçlı değil. Amaç, toplumda aşıya olan tereddütü azaltma, vatandaşa güven vermektir Ama siz bunu bile anlamamışsınız." dedi.

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