Koç burcu 22-28 Mart haftalık burç yorumları aşk hayatınız dikkat çekecek!

22-28 Mart haftası Koç burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı günü Ay Yengeç burcunda olacak demek ki odağınız ailenizde! Çarşamba, perşembe ve cuma sabahına kadar Ay Aslan burcunda buda demek oluyor ki aşk hayatınız için güzel bir enerji geliyor, keyiflisiniz, sosyalleşmek istiyorsunuz.

Çarşamba akşamı bir Ay Satürn karşıtlığı var yani çarşamba akşamı depresif olabilirsiniz ve kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Cuma ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda yani bütün aklınız fikriniz işte, güçte!