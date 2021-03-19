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Erman Akalp ölmemek için ailesini arıyordu Müge Anlı DNA sonuçlarını açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında merakla beklenen Erman Akalp'in DNA testi sonuçları açıklandı. Erman Akalp ölmemek için öz ailesini bulmaya çalışıyordu, işte DNA sonuçları

ADANA'da yaşayan Erman Akalp evlatlık olarak verilmişti. Ailesi tarafından öz evlat gibi büyütüldüğünden bugüne kadar öz ailesini hiç aramamıştı. Ancak 3 ay önce aldığı kötü haberle buna mecbur kaldı. Kanser olan Erman, 'ölmemek için' öz ailesini aramaya başladı. Kendi çabaları ile ailesini bulamayan Erman, süre kısıtlı olduğundan Müge Anlı'ya başvurdu. Erman Akalp'in hikayesini duyan 2 aile 'o bizim çocuğumuz' olabilir diyerek programa geldi. Bu ailelerin Erman'ın akrabası olup olmadıklarını belirlemek için yapılan DNA testi sonuçları cuma günü açıklandı. 

DNA testi sonuçları açıklandı
Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında beklenen DNA testi sonuçları nihayet açıklandı. Müge Anlı önce Erman ile Hatice Erkoçak'ın DNA testi sonuçlarını duyurdu. Erman'ın 'hissediyorum o benim kardeşim' diyen Hatice Erkoçak ile kan bağına sahip olmadığı ortaya çıktı. Hatice hanım DNA testi sonuçlarını duyunca göz yaşlarına boğuldu. Her gün Erman'ı arayan Hatice Hanım, ona iyice bağlanmıştı ve DNA testi sonuçlarına rağmen onunla görüşmeye devam edeceğini söyledi. 

Erman'ın Dede bey ile DNA testi sonucu
Erman ve eşi canlı yayında ilk açıklanan DNA testi sonuçlarından sonra umutlarını Dede Alsan ile olan DNA testi sonuçlarına bağladı. Müge Anlı o test sonuçlarını açıkladığında hem Erman hem de eşi yıkıldı. Erman'ın Dede Alsan ile de bir kan bağının olmadığı ortaya çıktı. 

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