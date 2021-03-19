İzmir'de felaket! Elleri kelepçeyle bağlanıp ölüme terk ettiler

İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı. Denizden kurtarılan sığınmacılardan birinin kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, 'Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir.' denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin insanlık dışı davranışını ortaya çıkardı.

''Yunanistan göçmenleri kelepçeyle ölüme attı''

Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor"