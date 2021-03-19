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Boğa burcu 22-28 Mart haftalık burç yorumları odağınız ailenizde!

Bu hafta Boğa burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için 22-28 mart haftası Boğa burcunu yorumladı...

22-28 Mart haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Pazartesi, salı Ay Yengeç burcunda olaca demek ki zihniniz çok yoğun sürekli bir şeyler düşünüyorsunuz. Çarşamba, perşembe ve cuma sabahına kadar Ay Aslan burcunda buda demek oluyor ki odağınız ailenizde, yuvanızda.

Çarşamba akşamı bir Ay Satürn karşıtlı var buda sizler fazlasıyla depresif yapabilir duygusal anlamda kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz. Cuma ve hafta sonu Ay Başak burcunda demek ki hafta sonu sosyalleşmek istiyorsunuz, aşkınızla vakit geçirmek istiyorsunuz.

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