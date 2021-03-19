Aslan burcu 22-28 Mart haftalık burç yorumları duygusal bir hafta olacak!

22-28 Mart haftası Aslan burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı Ay Yengeç burcunda demek ki duygusalsınız ve içe dönüksünüz. Çarşamba, perşembe ve cuma sabahına kadar Ay Aslan burcunda buda demek oluyor ki duygularınızı ifade etmeye başlıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz.

Çarşamba akşamı Ay Satürn karşıtlığı olacak buda sizleri depresif yapabilir! Cuma ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda demek ki bütün hafta sonu maddi konular dikkat çekecek.