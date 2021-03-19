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Başak burcu 22-28 Mart haftalık burç yorumları kariyer konuları ön planda!

Bu hafta Başak burcunu neler bekliyor? Uygur Gür sizler için 22-28 Mart haftası Başak burcunu yorumladı...

22-28 Mart haftası Başak burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı Ay Yengeç burcunda olacak demek ki kariyer konuları hareketli bir yandan da sosyalsiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma sabahına kadar Ay Aslan burcunda olacak yani iç dünyanıza dönüyorsunuz ve kuruntulu bir ruh haline giriyorsunuz.

Çarşamba akşamı Ay Satürn karşıtlığı olacak buda demek oluyor ki kafanızda bir şeyleri büyüteceksiniz. Cuma ve hafta sonu Ay Başak burcunda demek ki sosyalsiniz!

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