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DÜNYA

Çin'de turist taşıyan helikopter denize çakıldı 3 ölü

Demirören Haber Ajansı

Çin'de 4 kişiyi taşıyan helikopter denize çakıldı. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, diğer kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu.

Çin'in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası meydana geldi. 4 turisti taşıyan helikopter denize çakıldı. Helikopterin denize düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Yerel medyanın Çinli yetkililere dayandırdığı haberinde; kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise kayıp olduğunu aktardı. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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