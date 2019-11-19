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ABD, kadın YPG'lileri eğitmek için askeri akademi oluşturdu

YPG'ye TIR'lar dolusu silah ve araç gönderen ABD, tartışma yaratacak yeni bir karara imza attı. ABD, kadın YPG'lileri eğitmek için askeri akademi oluşturdu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG'nin kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutladı.

YPJ görüntülerini paylaştı

Albay Caggins, Amerika'nın Sesi (VOA) televizyonunda YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini tamamlamasına ilişkin paylaştığı görüntüleri, Kürtçe "Aslan aslandır, ha dişi ha erkek" sloganıyla paylaştı.

Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, "Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın." ifadelerini kullandı.

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