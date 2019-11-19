YPG'ye TIR'lar dolusu silah ve araç gönderen ABD, tartışma yaratacak yeni bir karara imza attı. ABD, kadın YPG'lileri eğitmek için askeri akademi oluşturdu.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG'nin kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutladı.
YPJ görüntülerini paylaştı
Albay Caggins, Amerika'nın Sesi (VOA) televizyonunda YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini tamamlamasına ilişkin paylaştığı görüntüleri, Kürtçe "Aslan aslandır, ha dişi ha erkek" sloganıyla paylaştı.
The #Kurdish-led Women's Self-Defense Forces recently opened its first academy in northeastern #Syria with the aim of providing military and ideological training to female fighters who voluntarily join the #U.S.-backed Syrian Democratic Forces (#SDF). pic.twitter.com/LhkNIzKSvE— VOA Extremism Desk (@VOA_Extremism) November 17, 2019
Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, "Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın." ifadelerini kullandı.
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