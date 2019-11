ABD, kadın YPG'lileri eğitmek için askeri akademi oluşturdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG'nin kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutladı.

YPJ görüntülerini paylaştı

Albay Caggins, Amerika'nın Sesi (VOA) televizyonunda YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini tamamlamasına ilişkin paylaştığı görüntüleri, Kürtçe "Aslan aslandır, ha dişi ha erkek" sloganıyla paylaştı.

The #Kurdish-led Women's Self-Defense Forces recently opened its first academy in northeastern #Syria with the aim of providing military and ideological training to female fighters who voluntarily join the #U.S.-backed Syrian Democratic Forces (#SDF). pic.twitter.com/LhkNIzKSvE