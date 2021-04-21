BIST 1.365
DOLAR 8,11
EURO 9,78
ALTIN 464,44
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Ramazan'da umut var

6 üniversiteye rektör atandı Nihat Hatipoğlu'nun görev süresi uzadı

Anadolu Ajansı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör ataması yaparken, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun YÖK'teki görev süresini uzattı.

Abone ol

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 11 Mart 2017 yılında YÖK üyeliğine atanan Nihat Hatipoğlu'nun görev süresi uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeniden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçildi.Hatipoğlu, YÖK üyeliğine 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti.

6 üniversiteye rektör

Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi Mehmet Muş bakan oldu
İki yeni bakanlık kuruldu! İşte yeni bakanlar
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir?
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Mısır açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu?
Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!
CHP'li Engil Altay'dan çirkin Erdoğan benzetmesi
Dünyayı ayağa kaldıran cinayette karar
Hatayspor konuk ettiği Antalyaspor'u devirdi
Fahrettin Altun'dan Canan Kaftancıoğlu'na Aylan Kurdi tepkisi
Yorumlar