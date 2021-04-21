6 üniversiteye rektör atandı Nihat Hatipoğlu'nun görev süresi uzadı
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör ataması yaparken, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun YÖK'teki görev süresini uzattı.Abone ol
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 11 Mart 2017 yılında YÖK üyeliğine atanan Nihat Hatipoğlu'nun görev süresi uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeniden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçildi.Hatipoğlu, YÖK üyeliğine 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti.
6 üniversiteye rektör
Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.