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117 yaşındaki Muteber Engindeniz: Cumhuriyetin ilanında köyde halay çektik

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
117 yaşındaki Muteber Engindeniz: Cumhuriyetin ilanında köyde halay çektik

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'te 19 yaşında olan, kimlikteki yaşıyla Türkiye'nin en yaşlı kişileri arasında bulunan Yüksekovalı Muteber Engindeniz (117), o günü anlattı. Engindeniz, Cumhuriyet ilan edilirken çok sevindiklerini ve köylerinde halay çektiklerini söyledi.

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan, yaklaşık 4 ay önce yakalandığı koronavirüs hastalığını evinde gördüğü tedaviyle atlatan 5 çocuğu, 36 torunu olan Muteber Engindeniz, Cumhuriyetin ilan edildiği günü anlattı.

 İlerleyen yaşına rağmen tandırda ekmek pişiren, gelinine yardım eden, tavuklarına yem veren, torunları ile ilgilenen Engindeniz, Cumhuriyetin ilan edildiğini duyunca çok sevindiklerini ve köyde halay çektiklerini söyledi.

Atatürk'e borçlu olduklarını belirten Engindeniz, "Atatürk hepimizin babasıdır, onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz hepimize mübarek olsun. Atatürk’ün sayesinde bizler aile olduk. Ev sahibi olduk. Toprak sahibi olduk. Şimdi de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşkla bu bayramı kutluyoruz. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutu olduk, günlerce halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. O olmasaydı şimdi kim bilir nerelerde olacaktık" dedi.

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