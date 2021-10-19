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Zonguldak'ta meyve suyuna ilaç atıp istismar etti! Bakın nasıl savundu: Komşumuzun evinde...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta meyve suyuna ilaç atıp istismar etti! Bakın nasıl savundu: Komşumuzun evinde...

ZONGULDAK'ta F.A.'nın (20), S.K. (17) adlı kız çocuğuna, meyve suyuna içki koyarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlaması ile tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

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Sosyal medya aracılığıyla tanışan S.K. ile F.A. adlı kız çocuğu, 28 Nisan 2018'de, Kozlu ilçesindeki sahilde buluştu. İddiaya göre, F.A.'nın verdiği içeceği içen S.K., kendinden geçti. F.A., S.K.'yi önce arkadaşının evine götürdü. Bir süre sonra arkadaşının eve dönmesi üzerine F.A., bu kez S.K.'yi köydeki evine götürdü. F.A., burada meyve suyuna içki koyduğu S.K.'ye cinsel tacizde bulundu.

S.K., ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yapılan çalışma sonucu jandarma ekiplerince F.A.'nın evinde bulundu. Gözaltına alınan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı. Suça yardım ettikleri iddiasıyla arkadaşı H.Ş. ve amcası İ.A. hakkında da dava açıldı.

Gözyaşı döktü
Önceki duruşmada 'meyve suyu' diye kendisine içki verildiğini, zorla ilaç içirildiğini söyleyen ve gözyaşı döken S.K., bugün görülen ikinci duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık F.A., arkadaşı H.Ş. ve amcası İ.A. da duruşmada hazır bulundu.

"Kendisi geldi isteyerek"
F.A., duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, "Mağdur benimle rızasıyla geldi. H.Ş., mağdura tokat attı. Alkollü olduğu için hatırlamıyor olabilir. Amcam anahtarı verince yanımızdan ayrıldı. Biz yemek yemeğe amcamın evine gittik sonra komşumuzun evinde çay içtik. Kendisi geldi isteyerek. Beyanları doğru değil" dedi.

Akıl ve ruh sağlığı yönünden rapor alınacak
​F.A.'nın amcası İ.A. ve arkadaşı H.Ş. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma, daha önce psikolojik tedavi gören S.K. hakkında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden akıl ve ruh sağlığı yönünden rapor alınması için ertelendi.

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