Denizli'de genç kadın sevgilisini arabayla ezerek öldürdü! Dilek Kuşçu'nun paylaşımları olay

Sonrasında otomobilden inen Murat Avcı, kapısından tuttuğu aracın hareket etmesiyle yerde sürüklenmeye başladı. Onun düştüğünü gören kadın ise önce geri geri gelerek, ardından tekrar ileriye giderek iki kez erkek arkadaşı Murat Avcı'nın kafasının üzerinden geçti. Talihsiz adam kanlar içinde otomobilin altında kaldı.