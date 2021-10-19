Denizli'de genç kadın sevgilisini arabayla ezerek öldürdü! Dilek Kuşçu'nun paylaşımları olay
DENİZLİ'de arabasıyla erkek arkadaşı Murat Avcı'nın başını ezerek öldüren Dilek Kuşçu'nun paylaşımları şoke etti!
Denizli'de yaşanan korkunç olayda Dilek Kuşçu tartıştığı evli sevgilisi Murat Avcı yere düşünce geri gelerek araçla başını ezmişti. İş insanı Murat Avcı olayın ardından hayatını kaybederken Dilek Kuşçu'nun ise şaşırtan Facebook paylaşımları ortaya çıktı.
Olay geçtiğimiz günlerde Denizli'de yaşandı. 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41) ve Dilek Kuşçu (34), birlikte eğlenceye gidip alkol aldı. İkili ardından kadına ait lüks ciple gece geç saatlerde kaldıkları apart dairenin önüne geldi. İkili arasında tartışma çıktı.
Sonrasında otomobilden inen Murat Avcı, kapısından tuttuğu aracın hareket etmesiyle yerde sürüklenmeye başladı. Onun düştüğünü gören kadın ise önce geri geri gelerek, ardından tekrar ileriye giderek iki kez erkek arkadaşı Murat Avcı'nın kafasının üzerinden geçti. Talihsiz adam kanlar içinde otomobilin altında kaldı.
Herkesi kandırmak istedi
Aracından indikten sonra sevgilisini feci halde gören kadının çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Ayrıca ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.