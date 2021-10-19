BIST 1.433
DOLAR 9,32
EURO 10,86
ALTIN 533,69
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Koronavirüs tedavisi gören doktordan aşı çağrısı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Koronavirüs tedavisi gören doktordan aşı çağrısı

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedavisi gören Patoloji Uzmanı Siraç Erten, (41), vatandaşlara aşı olun çağrısında buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından videosunu paylaştığı Erten, aşı olmayı ihmal ettiğini, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü belirterek, “Herkesten ricam aşılarını olsunlar bu Covid-19'a karşı tedbir alsınlar" dedi.

Abone ol

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Patoloji Uzmanı Siraç Erten, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan 3 çocuk babası Erten, çalıştığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yaklaşık bir aylık tedavinin ardından iyileşme sürecine giren Siraç Erten'in yoğun bakım ünitesinde yattığı sırada, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulunduğu videoyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

'Herkesten ricam aşılarını olsunlar'

Covid-19 aşısını ihmal ettiğini ve pişmanlık duyduğunu belirten ve herkesten aşılarını olmasını isteyen Dr. Siraç Erten, "Herkese merhabalar, ben bir hekim olarak Covid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım ve bu süreçte akciğerlerim ağır hasarlar aldı. Yaklaşık 1 aydır gördüğüm tedavi ile toparlandım. Hala tedavi almaya devam ediyorum. Çocuklarıma, aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar bu Covid-19'a karşı tedbir alsınlar" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da TV'ye bakan aile hayatının şokunu yaşadı: Teknik servis inanamadı
Elazığ'da TV'ye bakan aile hayatının şokunu yaşadı: Teknik servis inanamadı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan İlyas Tüfekçi'ye ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan İlyas Tüfekçi'ye ziyaret
Fikirtepe'de tahliye süresi sonlandı! Elektrik, gaz ve su kesilecek
Fikirtepe'de tahliye süresi sonlandı! Elektrik, gaz ve su kesilecek
Balıkçılar müjdeyi verdi! Vatandaş bu yıl balığa doyacak: İşte balık fiyatları...
Balıkçılar müjdeyi verdi! Vatandaş bu yıl balığa doyacak: İşte balık fiyatları...
Yerli aşı TURKOVAC 3. doz olarak uygulanmaya başladı
Yerli aşı TURKOVAC 3. doz olarak uygulanmaya başladı
Adıyaman'da attığı konum yanlış anlaşılınca olanlar oldu! Komedi gibi olay
Adıyaman'da attığı konum yanlış anlaşılınca olanlar oldu! Komedi gibi olay
Yılbaşı ne zaman 2022 yılbaşı tatili kaç gün 31 Aralık tatil mi?
Yılbaşı ne zaman 2022 yılbaşı tatili kaç gün 31 Aralık tatil mi?
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
İstanbul'da çarşaflı kızlara sözlü saldırı! Savunması şok etti: Çıplak gibi...
İstanbul'da çarşaflı kızlara sözlü saldırı! Savunması şok etti: Çıplak gibi...
Mersin'de iş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye aldılar! 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'de iş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye aldılar! 2 şüpheli tutuklandı