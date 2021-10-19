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Ordu'da hasta ve oğlu acil servis doktoruna kabusu yaşattı! Sebebi...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ordu'da hasta ve oğlu acil servis doktoruna kabusu yaşattı! Sebebi...

ORDU'nun Ünye ilçesinde özel bir hastanenin acil servisinde görev yapan Doktor Kadir Gökmen, çıkan tartışmada Necip Can A. ile hasta olan babası Necip A. tarafından darbedildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Can A., rahatsızlanan babası Necip A.’yı ambulansla özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Necip Can A., tedavi öncesi acil servisteki doktor Kadir Gökmen'den babasının doktoru ile görüşmesini istedi. Gökmen ise hastanın durumunu öğrendikten sonra diğer doktora bilgi verebileceği belirtti. Bunun üzerine Necip Can A. ile Gökmen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Necip Can A. ve hasta babası Necip A., doktoru darbetti. Kavga, hastanenin güvenlik görevlileri ile diğer hasta yakınlarının araya girmesi ile sona erdi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Baba ile oğlu gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadeleri alınan Necip Can A. ile babası Necip A., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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