İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu
İSTANBUL Kağıthane’de 43 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası adam, arkadaşlarına bulunduğu yerin konumunu attıktan sonra aracının içerisinde kalbinden vurulmuş halde bulundu. Polis ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dikiş makineleri satışı yapan 43 yaşındaki A.V.A., öğle saatlerinde aracıyla semtte bulunan sokağa geldi. A.V.A, ardından arkadaşı Ersin Ö.’ye (36) bulunduğu yerin konumunu atarak gelmesini ve gelirken de arkadaşı Doğukan Y.’yi aramasını söyledi. Bunun üzerine konuma gelen Ersin Ö., A.V.A'nın aracının yanına gelerek kapısını açtı.
Göğsünden vurulmuş halde hareketsiz bir şekilde durdurduğunu gören Ersin Ö. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda A.V.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşlarının şoke olduğu olay sonrası polis ekipleri de, olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı bir şekilde inceleme yaptı.
İntihar mı cinayet mi?
Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, A.V.A'nın aracını park ettikten sonra yanına kimsenin gelmediğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şahsın maddi sorunları olduğu ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Kesin ölüm nedeni inceleme sonrası belli olacak
Yapılan incelemelerinin ardından A.V.A'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.V.A'nın kesin ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.
Öte yandan, A.V.A'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.