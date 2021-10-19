İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu

Göğsünden vurulmuş halde hareketsiz bir şekilde durdurduğunu gören Ersin Ö. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda A.V.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşlarının şoke olduğu olay sonrası polis ekipleri de, olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı bir şekilde inceleme yaptı.