BIST 1.433
DOLAR 9,32
EURO 10,86
ALTIN 533,69
HABER /  EKONOMİ

Mersinli üreticilerin sesi duyuldu! Fiyatı 10 TL'ye geriledi

Mersinli üreticilerin sesi duyuldu! Fiyatı 10 TL'ye geriledi

Türkiye’de tüketilen muzun yüzde 50’den fazlasının üretildiği Mersin’de 6 TL'den hasadı yapılan muzun fiyatı, 'Biz ucuz satıyorsak, vatandaş da ucuz yesin' diyen üreticilerin sesinin duyulmasıyla market ve pazar tezgahlarında 9-10 TL'ye kadar geriledi.

Abone ol

Ülke genelinde bir çok üründe olduğu gibi muz da kabzımalların devrede olması nedeniyle vatandaşa pahalı ulaşması üreticilerin tepkisine neden olmuştu. Özellikle üretimin yüzde 50’den fazlasının gerçekleştirildiği Mersin’de muzun yoğun hasat dönemi başlamasıyla tarlada fiyatı 8 liradan 6'liraya gerilemiş, ancak market ve pazarlara bu durum çok yansımamıştı.

Üreticilerin 12-15 TL arasında vatandaşa muz satılmasına tepki göstermesi bu hafta hem zincir marketlerin reyonlarına hem de pazarlardaki tezgahlara yansıdı. Geçen hafta 12- 15 TL'ye kadar satılan muz, şimdi hem pazarda hem de marketlerde 9 ile 10 TL'den müşteriye sunulmaya başlandı.
Muz üreticilerinden İsmail Şeker," Geçen haftalarda muz bizde 6 TL'ydi, marketlerde 15 TL civarında seyrediyordu. Bu hafta ise yine bizde muz 6 TL, marketlerde de 9-10 TL seviyesine düştü" dedi.


15 liraya satılması kabul edilemez
Üreticiden 6'ya alıp, 9-10 liraya satılmasının normal olduğuna değinen Şeker, ancak üreticiden 6 TL'ye alınan ürünün 15 liraya satılmasının ise kabul edilemez ve fahiş fiyat olduğunu kaydetti. Pazardan alış veriş yapan vatandaşlarda, geçtiğimiz haftalarda muzun pahalı olduğunu bu hafta biraz daha ucuzladığını dile getirdi. 10 yıldır Anamur ve Erdemli muzu satan pazarcılar ise birinci kalitedeki Anamur muzunu şu anda 10 TL'ye sattıklarını, geçtiğimiz hafta ise 12 TL olduğu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Koronavirüs tedavisi gören doktordan aşı çağrısı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Koronavirüs tedavisi gören doktordan aşı çağrısı
Elazığ'da TV'ye bakan aile hayatının şokunu yaşadı: Teknik servis inanamadı
Elazığ'da TV'ye bakan aile hayatının şokunu yaşadı: Teknik servis inanamadı
Ordu'da hasta ve oğlu acil servis doktoruna kabusu yaşattı! Sebebi...
Ordu'da hasta ve oğlu acil servis doktoruna kabusu yaşattı! Sebebi...
Fikirtepe'de tahliye süresi sonlandı! Elektrik, gaz ve su kesilecek
Fikirtepe'de tahliye süresi sonlandı! Elektrik, gaz ve su kesilecek
Tarlada 2 TL markette 10 TL! Fiyatlar yüzleri güldürmedi: Rahatlamak istiyoruz.
Tarlada 2 TL markette 10 TL! Fiyatlar yüzleri güldürmedi: Rahatlamak istiyoruz.
Yerli aşı TURKOVAC 3. doz olarak uygulanmaya başladı
Yerli aşı TURKOVAC 3. doz olarak uygulanmaya başladı
Adıyaman'da attığı konum yanlış anlaşılınca olanlar oldu! Komedi gibi olay
Adıyaman'da attığı konum yanlış anlaşılınca olanlar oldu! Komedi gibi olay
Yılbaşı ne zaman 2022 yılbaşı tatili kaç gün 31 Aralık tatil mi?
Yılbaşı ne zaman 2022 yılbaşı tatili kaç gün 31 Aralık tatil mi?
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
İstanbul'da çarşaflı kızlara sözlü saldırı! Savunması şok etti: Çıplak gibi...
İstanbul'da çarşaflı kızlara sözlü saldırı! Savunması şok etti: Çıplak gibi...