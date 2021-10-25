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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. İncelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi."

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