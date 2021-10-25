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Ehliyet sınavındaki bu kopya düzeneği pes dedirtti!

Ehliyet sınavındaki bu kopya düzeneği pes dedirtti!

Ehliyet sınavında kopya çekmek için oluşturulan düzeneğe her geçen gün yeni bir yöntem bulundu.

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MALATYA'da ehliyet sınavında sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan 13 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde kamera, kulaklarında 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazı bulundu. Olayla ilgili 18'i yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde özel bir sürücü kursunda gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının tamamının yabancı uyruklu olduğunu, bunlardan 5'inin ise bir önceki sınavda kamera düzeneği bulundurduğunun ve sınava girmeden sınav yerinden ayrıldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler konu ile ilgili şahıslarla irtibatlı 6 Türk vatandaşı organizatör, 18 yabancı uyruklu şahıs ve bu kişilere ait 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde kıyafet içerisine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeneği ile araçlarda çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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