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Yunanistan ihlal yapıyor Avrupa Türkiye'yi taciz etmekle suçluyor! Türkiye'ye yaptırım için ilk adım

Yunanistan ihlal yapıyor Avrupa Türkiye'yi taciz etmekle suçluyor! Türkiye'ye yaptırım için ilk adım

Akdeniz'de Yunanistan kaynaklı gerilimlerde Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a destek sürüyor. Türkiye'yi Avrupalı gemileri taciz etmekle suçlayan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'ye yaptırım konusunda adım atacaklarını duyurdu.

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası Türkiye'ye olası yaptırımlar konusunda ilk adım olan Avrupa Dış Eylem Servisi'nden görüş belgesi hazırlanmasını istediklerini belirtti.

Yunan Kathimerini gazetesine göre Borrell gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye'nin Avrupalı gemileri taciz etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek AB dışişleri bakanlarının yaz aylarında bu tür eylemlerin devam etmesi halinde durumun analizi ve Avrupa Konseyi'nin değerlendirmesine sunulmak üzere eylem önerileri içeren bir çalışma yapılması konusunda anlaşma sağlandığını hatırlattı.

Borrell karar alma sürecinde bu dökümanın ilk adım olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği kapalı Maraş'ın açılması ve Nautical Geo isimli araştırma gemisinin faaliyetlerinin engellenmesi gibi konularda Türkiye'yi eleştiriyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da pazartesi günü "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak, kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran, cevabını alır," ifadelerini kullanmıştı.

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