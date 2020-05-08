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Yozgat'ta kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı!

YOZGAT’ta kaldırımda duran köpeğe yoldan geçtiği sırada tekme atan adamın görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yozgat’ın Saraykent ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda duran hamile köpeğe fırça fırlatan kimliği belirsiz kişi, ertesi gün yine aynı yerde duran köpeğe tekme attı. Kimliği belirsiz kişinin bu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk tepki ilçe esnafından geldi

Şahsa ilk tepki, ilçe esnafı Sait Şahan’dan geldi. Köpeği tekmeleyen şahıs ile Şahan arasında yaşanan tartışma da güvenlik kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayvanseverleri de ayağa kaldırırdı. Hayvanseverler videoya yaptıkları yüzlerce yorumda, kişinin yetkililer tarafından bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Emniyet şahsın kimliği konusunda çalışma başlattı

Diğer taraftan Saraykent İlçe Emniyet ekiplerince şahsın kimliğinin tespiti konusunda çalışmaların başlatıldığı da öğrenildi.

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