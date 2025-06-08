Yoğun bakımdaki Ferdi Zeyrek'in evinde inceleme sonuçları açıklandı

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, görevlendirilen bir heyetin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde incelemelerde bulunduğunu açıkladı. Ulutaş “ Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Zeyrek’in evinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, heyetin tespitlerini aktardı.

"KORUMA EKİPMANLARININ GÖREVİNİ YAPMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Savcılık tarafından ön soruşturma için görevlendirilen heyetin birçok sorunu tespit ettiğini kaydeden Ulutaş, sosyal medya hesabı üzerinden şunları bildirdi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır.”

KIZINDAN İHMAL PAYLAŞIMI

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kaza ihmaldi

Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum.

Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı.

Şahıs her şeyin yolunda olduğundan söyledi.

Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.

Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı.

Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hâlâ elektrik çarpıyordu yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

Ayrıca şartelin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor.

Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."