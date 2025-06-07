İş dünyasının duayen ismi Asım Kibar hayatını kaybetti

Kibar Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, 93 yaşında hayatını kaybetti. Alüminyumdan otomotive, enerjiden gıdaya birçok sektörde yatırımları bulunan Kibar, aynı zamanda eğitim ve sağlık alanındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınıyordu.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, Asım Kibar, kurucusu olduğu Kibar Holding ile alüminyum, otomotiv, gıda, gayrimenkul ve enerji gibi birçok sektörde yatırımlara imza attı.

Kibar, sanayinin yanı sıra sağlık ve eğitim alanında çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

"Güven En Değerli Servet" adlı otobiyografik eseri de bulunan Kibar'ın cenazesi, yarın Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Kayseri'de doğan Kibar, iş hayatına 1951'de manifatura ticaretiyle başladı ve 1964-1970 döneminde "Orta Anadolu Mensucat Fabrikası"nda sırasıyla "Yönetim Kurulu Üyesi", "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" ve "Yönetim Kurulu Başkanı" olarak görev aldı.

Kibar, 2014'ten bugüne kadar Kibar Topluluğu bünyesindeki aktif iş hayatına Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı olarak devam etti.