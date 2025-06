Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel’e, Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Genel Başkanı Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Zeyrek'in 70 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "ECMO uygulamasına karar verildi. Sabaha karşı da ECMO uygulamasına başlandı. Hastamızın egmo uygulamasından sevindirici haber alındı. Güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle diyaliz sistemini kurduk.

Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey değişebilir. Genel durumu kritik. Net bir şey söylemek çok doğru olmaz ama gelişmeler sevindirici. Yapılması gereken tüm işlemler yapılıyor.” dedi.