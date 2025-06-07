Son iki günde radar cezası uygulanan araçların sayısı belli oldu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca kişi yola çıkarken, son iki günde 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin başladığı arefe gününden bu yana hız ve radar işlemi yapılan araçlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, arefe gününde 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi.

Bugün Kurban Bayramı'nın birinci gününe ilişkin verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, 12 bin 407 araca hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi.

35 BİN 682 ARACA RADAR CEZASI

Böylece arefe ve bayramın birinci günü toplamda 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapıldı.

2 MİLYON 232 BİN 715 ARAÇ OTOYOLLARI KULLANDI

Ayrıca Ulaştırma Bakanlığının verilerini de paylaşan Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 2 milyon 232 bin 715 aracın otoyolları kullandığını belirtti.

RADAR CEZASI NE KADAR?

2025 yılında radar cezası şu şekilde belirlendi:

- Yüzde 10-30 arası hız aşımı: 2 bin 168 TL,

- Yüzde 30-50 arası hız aşımı: 4 bin 512 TL,

- Yüzde 50'den fazla hız aşımı: 9 bin 268 TL.