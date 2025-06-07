BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sosyal medyada canlı yayın yapan kadını taciz etti! İfadesinde bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medyada canlı yayın yapan kadını taciz etti! İfadesinde bakın ne dedi

İSTANBUL Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan yabancı uyruklu kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün bir kadına, sosyal medyasında canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 71 yaşındaki Y.Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.  Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

"Hareket ve sözlerim..."

Savcılık ifadesinde müştekiye karşı cinsel saldırıda bulunmadığını iddia eden zanlı, "Olay günü şahısla karşılaştığımızda bana 'iyi bayramlar' deyince ben de 'iyi bayramlar' dedim ve şahsın elini öptüm. Şahsa yönelik cinsel saldırı ve taciz mahiyetinde bir eylemde bulunmadım. Hareket ve sözlerim şayet yanlış anlaşıldıysa kendisinden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Y.Z.A, "basit cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Her bayram aynısı oluyor! "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
Foto Galeri Her bayram aynısı oluyor! "Acemi kasaplar" hastanelik oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
5,2 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
5,2 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
İstanbul'da trafik durma noktasında!
İstanbul'da trafik durma noktasında!
Orman yangını çıktı! 2,5 saat boyunca yandı, ekipler bölgede
Orman yangını çıktı! 2,5 saat boyunca yandı, ekipler bölgede
Yasak kalktı ilk transferi duyurdular!
Yasak kalktı ilk transferi duyurdular!
Havalimanlarında yolcu trafiği artıyor: 85 milyonu geçti
Havalimanlarında yolcu trafiği artıyor: 85 milyonu geçti
Vedat Işıkhan beklenen ödemelerin yapıldığını açıkladı!
Vedat Işıkhan beklenen ödemelerin yapıldığını açıkladı!
Elon Musk'tan ABD için yeni siyasi parti sinyali
Elon Musk'tan ABD için yeni siyasi parti sinyali
Maliye'den büyük şirket ortaklarına yakın takip
Maliye'den büyük şirket ortaklarına yakın takip
AK Parti'den CHP'ye geçmiş olsun mesajı
AK Parti'den CHP'ye geçmiş olsun mesajı
Evinde elektrik akımına kapıldı! Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumu nasıl?
Evinde elektrik akımına kapıldı! Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumu nasıl?
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde panik anları! Trafik durdu
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde panik anları! Trafik durdu
İsrail bayramda da vuruyor: En az 17 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail bayramda da vuruyor: En az 17 Filistinli hayatını kaybetti