Her bayram aynısı oluyor! "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyenler hastanelerin yolunu tuttu. Bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu. Birçok şehirde acil servisler doldu taştı. Bazı vatandaşlar bıçak kesiği ile bazıları da hayvan darbeleri ile yaralandı. İşte yurttan manzaralar...
Bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelik oldu. Nevşehir, Erzincan, Kayseri, Bursa, Sakarya... pek çok şehirde aynı manzara... Acil servisler doldur taştı. İşte son gelen görüntüler
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