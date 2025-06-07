Gedson Fernandes için Avrupa devi atağa kalktı

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’in transferi gündemdeki yerini korurken yıldız futbolcuya Rusya ve Avrupa’dan teklifler gelmeye başladı.

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Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah beyazlıların Portekizli orta sahası için Rus ve Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

ZENIT, GEDSON İÇİN YENİDEN DEVREYE GİRDİ

TRT Spor'un haberine göre geçtiğimiz sezon da Gedson'u isteyen Zenit’in bu transfer için yeniden devreye girdi.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Zenit’in yanı sıra Avrupa’nın 5 büyük liginden 26 yaşındaki futbolcuya ilgi var. Önümüzdeki süreçte Avrupa takımlarından da Gedson için resmi teklif gelmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ EN AZ 25 MİLYON EURO BEKLİYOR

Gedson Fernandes için Beşiktaş’ın bonservis beklentisi 25 milyon euro ve üzeri. Başkan Serdal Adalı, oyuncunun yüzde elli haklarını elinde bulunduran Benfica kulübü ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Adalı daha önce yaptığı açıklamada “Gedson Fernandes’in Benfica’dan yüzde ellilik kısmını almadan oyuncuyu göndermek istemiyorum” ifadesini kullanmıştı.

BU SEZON 12 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 kez fileleri sarsan Portekizli oyuncu, bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşadı.