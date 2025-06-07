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Bayramın ikinci gününde 814 kişi hastanelik oldu

Bayramın ikinci gününde 814 kişi hastanelik oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 70, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sebebiyle ise 814 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazaları nedeniyle 70, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucu ise 814 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, İstanbul’da trafik kazaları nedeniyle 70 vatandaşımız, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 814 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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