Fenerbahçe Beko'da ayrılığı Nigel Hayes-Davis duyurdu

Fenerbahçe Beko oyuncusu Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Marko Guduric'in transferini açıkladı.

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Sarı-lacivertlilerin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric'in ayrılığını sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Hayes-Davis paylaşımında Guduric'in fotoğrafını paylaşarak "Olimpia Milano ona iyi bak" yazdı.

39 milyon Euro ile EuroLeague'in en çok para harcayan 3. takımı olan Milano, 30 yaşındaki Sırp yıldıza 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık maaş teklifi yaptığı Avrupa basınına yansıdı.

Milano harcadığı büyük paralara karşın sezonu ancak 11. bitirip hayal kırıklığı yaratmıştı.

2017'de Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 2019/20 sezonundaki Memphis Grizzlies dönemi hariç sarı-lacivertli formayı giyen Guduric, bu sezon gelen EuroLeague şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmuştu.