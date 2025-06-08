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Avcılar'da 6 katlı binada kısmı çökme meydana geldi

Avcılar'da 6 katlı binada kısmı çökme meydana geldi

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi, çevredeki apartmanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan ve Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalara ara verilen 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, sokağı araç ve yayaların geçişine kapattı.

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