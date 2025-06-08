A Milli Takımımız, ABD'yi deplasmanda 2-1 yendi

A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada ABD’yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle galibiyete ulaşan milliler, 11 Haziran’da Meksika ile karşılaşacak.

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A Milli Takım, hazırlık maçında ABD'yi 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

2. dakikada Tillman'ın pasında topla buluşan McGlynn'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

10. dakikada ceza sahası sol çaprazdan McGlynn'ın sert şutunda top dışarı çıktı.

24. dakikada ceza sahası içinde Johnny Cardoso'nun hatalı pasında araya giren Arda Güler'e çarpan top filelerle buluştu. 1-1

27. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Oğuz Aydın'ın şutunda savunmadan dönen topu arka direkte Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi. 1-2

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada sağ kanattan Luca de la Torre'nin ortasında arka direkte Arfsten'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Malik Tillman'ın kafa vuruşunda kaleci Berke topu kontrol etti.

82. dakikada Kerem'in uzun pasında topla buluşan Arda, meşin yuvarlağı Barış Alper'e aktardı. Ceza sahasına giren Barış Alper'in sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Milliler, ABD kampındaki ilk maçında galip gelmeyi başardı.

Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 03.30'da Meksika ile karşı karşıya gelecek.

DEMİR EGE TIKNAZ İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Demir Ege Tıknaz, ilk kez maç kadrosuna da girdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAPTAN

A Milli Futbol Takımı'nda ABD karşısında Çağlar Söyüncü kaptan sahaya çıktı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadığı ay-yıldızlı ekipte, teknik direktör Vincenzo Montella, kaptanlık pazu bandını Çağlar Söyüncü'ye verdi.

TÜRK TARAFTARLAR, ABD'DE MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, Pratt & Whitney Stadyumun'daki maça büyük ilgi gösterdi.

Sağanak yağışa rağmen tribünlerde çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yer dışında ABD taraftarlarının arasında da maçı takip etti.